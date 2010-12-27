Роструд: "Высокие зарплаты предлагают в сферах транспорта, производства, недвижимости"

Высокий заработок в данных сферах могут получить прорабы, маркшейдеры, машинисты бульдозера, электрогазосварщики.

В Роструде рассказали, в каких сферах можно заработать более 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило ТАСС.

Чаще всего подобную заработную плату предлагают в сферах транспорта, производства, недвижимости, строительства и в добывающей промышленности. Высокий заработок в данных сферах могут получить прорабы, маркшейдеры, машинисты бульдозера, электрогазосварщики, механики по ремонту, инженеры, водители грузовиков, а также начальники участков в строительстве.

Суммы до 300-400 тысяч рублей могут получить пилоты и капитаны.

Ранее россиянам напомнили о рабочем дне 31 декабря.