Россиянам напомнили о рабочем дне 31 декабря

В этот раз канун Нового года выпадает на вторник.

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.

Согласно утвержденному графику на 2020 год, новогодние каникулы в России начинаются 1 января и продлятся до 8 января включительно. В прошлом году отдых начинался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпадают на будни — понедельник и вторник.

Ранее в Роструде напомнили о ближайших длинных выходных. Они выпадают на период со 2 по 4 ноября.

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