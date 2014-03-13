Аслан Бжания раскрыл информацию о планах на рейсы из Абхазии в РФ.

Самолеты из будущего аэропорта, расположенные на территории города Сухума, полетят в семь российских городов. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания.

После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%. Аслан Бжания, глава Абхазии

Напомним, что в октябре 2023 года абхазское года правительство заключило двустороннее соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции международного аэропорта Сухума. Воздушная гавань размещена в 18 километрах от города. Здание создавалось еще 1960-е годы. До момента своего закрытия в 1993 году аэропорт мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров ежесуточно. Руководство страны не раз упоминало о планах по восстановлению аэропорта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости