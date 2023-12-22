Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии

Саломе Зурабишвили прокомментировала внешнюю политику у госграниц.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" российские планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ РФ в Очамчире на территории Абхазии. Текущий отчет главы государства в Тбилиси перед местными законодателями является последним, так как срок полномочий главы страны истекает осенью 2024 года.

Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым - созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря. Саломе Зурабишвили, глава Грузии

Напомним, что в октябре прошлого года абхазский президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчире появится пункт постоянного базирования ВМФ России. Двустороннее соглашение между странами уже подписано.

Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Georgia