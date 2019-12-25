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lesjasap

Самолеты России вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи

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В Сеуле полагают, что так Россия отреагировала на полеты США над Корейским полуостровом.

Российские военные самолеты вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Yonhap. Они рассказали, что шесть самолетов РФ, включая два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, находились в зоне опознавания систем ПВО Сеула в Японском море. Инцидент произошел утром 19 августа.

В СМИ отметили, что боевая авиация из РФ направлялась на юг. Экипажи летали внутри южнокорейской зоны в течение 20 минут. Они пролетели над островами Токто, а после отправились в зону опознавания ПВО Японии. Для сопровождения истребителей были подняты в воздух F-15K и F-16K.

Напомним, что ранее в Минобороны России заявили о патрулировании над нейтральными водами Восточного моря и северо-западной части Тихого океана. 

Бомбардировщики США облетели прибрежные воды Корейского полуострова.

Теги: пво, ту-95мс, южная корея, японское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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