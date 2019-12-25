США и Южная Корея проведут совместные учения.

Бомбардировщики США облетели прибрежные воды Корейского полуострова. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. Журналисты рассказали, что у государственных границ замечены шесть боевых самолетов Военно-воздушных сил Вашингтона. Удалось идентифицировать четыре борта B-1B и два B-2. Они пролетели над южной территорией 17 августа.

Напомним, что американский облет совершался перед проведением совместных командно-штабных учений США и Южной Кореи. Известно, что два бомбардировщика отправились на Корейский полуостров с авиабазы Дайс в штате Техас, еще два - с авиабазы Андерсен в Гуаме, еще два - с базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

В ВВС США рассказали, что миссия выполнялась с целью демонстрации возможностей выполнения боевых задач в любых условиях и в любом месте планеты. Эксперты Южной Кореи расценивают данный облет территории как предупреждение Пекину и Пхеньяну.

Китайский военпром создал новый "уничтожитель авианосцев".