США возобновили учения в Южно-Китайском море с участием двух авианосцев. Об этом сообщили представители американского командования Тихоокеанским флотом. Военные объяснили, что проводят вторые за месяц испытания Nimitz и Ronald Reagan и сопровождающих их кораблей.
В военных учениях задействовано 12 тысяч моряков и пехотинцев. На авианосцах находится более 120 боевых самолетов. В состав авианосных групп включены крейсеры и эсминцы. Военнослужащие проверяют боевую готовность солдат.
Напомним, что прошлые учения Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море состоялись 4-5 июля. В это же время в регионе действовали китайские корабли. Тогда американские авианосцы сопровождал бомбардировщик B-52 Stratofortress.
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Видео: Youtube/ US Defense News
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