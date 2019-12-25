Пекин введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"

КНР настаивает на том, чтобы Штаты исправили свои ошибки.

Пекин введет санкции в отношении ряда американских компаний и граждан в ответ на закон США "Об автономии Гонконга". Его подписал Дональд Трамп. Закон предполагает оказание давления на КНР из-за ситуации в Гонконге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на китайское министерство иностранных дел.

Мы вынуждены ввести санкции ради защиты собственных национальных интересов. заявление МИД Китая

В ведомстве считают, что одностороннее действие американского законопроекта не соответствует нормам международного права. Китай считает вмешательство США в дела Гонконга грубым нарушением.

В заявлении сказано, что КНР настаивает на том, чтобы Штаты исправили свои ошибки. Пекин отмечает, что намерен твёрдо отстаивать свой суверенитет.

Ранее КНР заявила, что США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море.