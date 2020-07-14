Соответствующее заявление Помпео было обнародовано в понедельник.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что КНР заявила, что США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море. Соответствующее заявление Помпео было обнародовано в понедельник в Twitter.

В заявлении Помпео утверждалось, что Китай запугивает в целях подрыва суверенных прав государств Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша, островах Наньша и Хуанъянь. В соответствующем споре принимают также участие Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В ответ на это заявление Китайская сторона заявила, что США намеренно искажает факты и пытается поссорить прибрежные страны и КНР.

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Видео: Youtube/CGTN