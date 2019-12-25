В учениях в Южно-Китайском море принял новейший самолет H-6J.

Китайский военпром создал новый "уничтожитель авианосцев". Об этом сообщили местные журналисты из новостного портала The Paper. Они объяснили, что в Южно-Китайском море НОАК провел учения повышенной интенсивности с участием авиации. О проведении маневров рассказал заместитель главы информационного отдела Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

Одной из новинок, участвовавших в военных учениях, стал бомбардировщик H-6J. Борт может нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12.

Напомним, что серия боевых самолетов серии H-6 находится на вооружении Китая с 1969 года. Кроме основной модели выпущено несколько поколений данных бомбардировщиков для целей морской авиации и Военно-воздушных сил. К моменту создания самолета третьего поколения H-6K для ВВС, военные начали разрабатывать модель H-6J для ВМС. Образцы отличаются особенностями внутреннего оборудования подвесного оружия.

Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете.