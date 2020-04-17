Республика Корея считает, что объединение Корейского полуострова обеспечит мир

Чо Тхэ Ёль указал на угрозы, исходящие от КНДР.

Объединение Корейского полуострова в соответствии с южнокорейской концепцией может обеспечить прочный мир в данном регионе. Соответствующее заявление сделал южнокорейский министр по иностранным делам Чо Тхэ Ёль, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный дипломат напомнил участникам мероприятия о свежем документе Сеула, который власти и президент Юн Сок Ёль опубликовали 15 августа. В тексте упоминается о том, что страна намерена расширять доступ к информации из сторонних источников в Северной Корее.

Понимая, что достижение прочного мира относится к числу нерешенных задач на Корейском полуострове, мы твердо верим, что путь к миру лежит через распространение свободы и объединение Корейского полуострова. Чо Тхэ Ёль, глава МИД Южной Кореи

Глава МИД полагает, что Пхеньян продолжает "угрожать миру и безопасности" в Азиатско-тихоокеанском регионе своей ядерной и ракетной программами. В частности, речь идет о публикациях, связанных с рабочим визитом политического лидера КНДР площадки по обогащению урана. Дополнительно Чо Тхэ Ёль указал на провокации со стороны Северной Кореи по запуску шаров с мусором по Южной Корее.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций