Республика Корея выделила $200 млн на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Чо Тхэ Ёль выразил позицию Сеула по региональным вооруженным конфликтам.

Республика Корея с начала 2024 года предоставила киевскому режиму гуманитарную помощь на общую сумму в 200 млн.миллионов долларов. Соответствующее заявление сделал южнокорейский министр по иностранным делам Чо Тхэ Ёль, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный дипломат призвал коллег также к началу мирного диалога по конфликту на Ближнем Востоке.

В этом году Республика Корея выделила $200 млн на гуманитарную помощь Украине. Мы также планируем выделить $100 млн на решение гуманитарных кризисов до конца года, включая $30 млн в интересах гражданских лиц, затронутых конфликтом между Израилем и ХАМАС. Чо Тхэ Ёль, глава МИД Южной Кореи

Дополнительно Чо Тхэ Ёль выступил за реформирование Совета Безопасности ООН. Специалист указал на "недостатки в работе" этого органа. По мнению дипломата, речь идет о неправильном использовании права вето. Чо Тхэ Ёль пояснил, что Сеулу очень сложно обосновать действующую структуру СБ, при которой постоянный член "продолжает <...> конфликт со своим соседом". По мнению дипломата, такие шаги бросают вызов для фундаментальных основ Устава ООН, которые следует защищать.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций