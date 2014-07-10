Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50 без боевых возможностей

Варшава купила у Южной Кореи учебно-боевые самолеты без боевых возможностей. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", это было сделано исключительно из-за финансовой выгоды.

Эксперты подчеркнули, что кредиты на польское перевооружение надо осваивать, поэтому самолеты, которые должны были занять определенное место в составе ВВС в том числе и с боевыми функциями, закуплены без соответствующего вооружения и оборудования.

Зато можно быть уверенным, что на белых комиссионных и черных откатах с контракта на три миллиарда долларов наверняка куплен не один хороший дом, десятки представительских автомобилей и множество люксовых часов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Korea Aerospace Industries