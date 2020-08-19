Два Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским морем

На части маршрута самолеты РФ сопровождали ВВС Японии.

Два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Японского моря. Экипажи пролетели над северо-западной частью Тихого океана. Об этом сообщили представители Минобороны России.

Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии сообщение Минобороны России

В оборонном ведомстве заметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают подобные перелеты. Экипажи патрулируют воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты совершаются согласно международным правилам использования воздушного пространства.

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Видео: YouTube / Минобороны России