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"Маршал Шапошников" вышел на ходовые испытания в Японское море

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Военные тестируют корабль ТОФ после модернизации.

Фрегат "Маршал Шапошников" вышел на ходовые испытания в Японское море. Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский. Капитан второго ранга объяснил, что военный корабль отправился на тесты впервые после модернизации. На борту судна находятся крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Уран".

Фрегат обновлялся на базе "Центра судоремонта "Дальзавода" в городе Владивосток. Специалисты отремонтировали кораблю донно-забортную арматуру, корпусные конструкции, заменены магистральные кабельные трассы. Изменено более 20% надстройки судна.

Напомним, что "Маршал Шапошников" относится к составу противолодочных и противовоздушных систем.  В Японском море военные проверят работу его главной энергетической установки.

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Видео: Минобороны России

Теги: маршал шапошников, фрегат, японское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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