Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса. Об этом политик рассказал журналистам во время пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел телеканал NHK. Кэндзи Китахаси заявил, что регион закрывает городские общественные объекты для посещения. В частности, это касается музеев, библиотек, кинотеатров. Местные власти отменяют запланированные ранее массовые мероприятия.
Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна
Кэндзи Китахаси, мэр Китакюсю
Чиновник объяснил, что новые ограничения в японском городе будут действовать в период с 31 мая по 18 июня. В общей сложности администрация закрывает 119 объектов для посещения. Данная мера принята ради недопущения дальнейшего распространения инфекции.
В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны.
Видео: Nippon TV News 24 Japan
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