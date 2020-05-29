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Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса

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Город отменяет массовые мероприятия до 16 июня.

Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса. Об этом политик рассказал журналистам во время пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел телеканал NHK. Кэндзи Китахаси заявил, что регион закрывает городские общественные объекты для посещения. В частности, это касается музеев, библиотек, кинотеатров. Местные власти отменяют запланированные ранее массовые мероприятия.

Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна 

Кэндзи Китахаси, мэр Китакюсю

Чиновник объяснил, что новые ограничения в японском городе будут действовать в период с 31 мая по 18 июня. В общей сложности администрация закрывает 119 объектов для посещения. Данная мера принята ради недопущения дальнейшего распространения инфекции.

В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны.

Видео: Nippon TV News 24 Japan
 

Теги: китакюсю, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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