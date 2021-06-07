Самолет вице-президента США вернулся на военную базу из-за технической неисправности

Самолет после этого пришлось сменить и продолжить путь на другом воздушном судне.

Самолет вице-президента США Камалы Харрис возвратился обратно на территорию военной базы через несколько минут после взлета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего советника политика Симону Сандерс.

По ее словам, Харрис отправилась на воздушном судне в свою первую официальную поездку за границу, однако в пути у самолета возникла техническая неисправность.

Из-за технической проблемы с самолетом вице-президента мы скоро вернемся на базу Эндрюс, где вице-президент сменит самолет и продолжит свой полет в Гватемалу <…> Это техническая проблема. Серьезного беспокойства в плане безопасности нет. Симона Сандерс, старший советник Харрис

Журналисты из пула администрации президента Соединенных Штатов заметили, что при совершении взлета воздушное судно Харрис издавало странный шум в части шасси. Однако посадка самолета прошла без последствий.

Сандерс сообщила, что вице-президент продолжит свое путешествие на другом самолете.

Отметим, Харрис в ближайшие два дня посетит Мексику и Гватемалу. Там она обсудит проблемы массовой эмиграции в Соединенные Штаты через американо-мексиканскую границу.

Ранее вице-президента США раскритиковали за невежливый жест.

Видео: YouTube / Associated Press