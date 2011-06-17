Вице-президента США раскритиковали за невежливый жест

Казус произошел на брифинге с президентом Южной Кореи.

Вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест. Об этом пишет "Российская газета".

По данным издания, в ходе брифинга с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином после обмена рукопожатиями Харрис вытерла руку о свой костюм. На это обратили внимание пользователи Youtube.

Пользователи видеохостинга посчитали этот жест признаком отсутствия у Харрис представлений об этикете и вежливости. Некоторые комментаторы сыронизировали по поводу того, что "нельзя смахнуть COVID-19, проведя рукой по штанине".

После наплыва критиков комментарии к видео были отключены.

Ранее в США задержали около 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке.

Видео: Youtube / The White House

