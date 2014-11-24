  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:27
74
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Харрис заявила о планах США продвигать демократию в Латинской Америке

0 0

Она считает, что сила США зависит от силы всего Западного полушария.

Вице-президент США Камала Харрис заявила о планах нынешней администрации во главе с Джо Байденом продвигать демократию в Латинской Америке. Об этом она рассказала на конференции Совета Америк, прошедшей в онлайн-формате. Ее слова приводит ТАСС.

Западное полушарие является нашим домом. Поскольку живущие тут люди являются нашими соседями, императивом является продвижение нами демократии и хорошего управления, безопасности и процветания в регионе.

Камала Харрис, вице-президент США

Также Харрис отметила, что необходимо строить отношения, которые опираются "на уважение достоинства и дипломатию". Она добавила, что сила США зависит от силы всего Западного полушария.

Ранее Блинкен заявил о планах Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений.

Видео: YouTube / NowThis News

Теги: вице президент сша, демократия, камала харрис, латинская америка, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии