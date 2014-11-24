Харрис заявила о планах США продвигать демократию в Латинской Америке

Она считает, что сила США зависит от силы всего Западного полушария.

Вице-президент США Камала Харрис заявила о планах нынешней администрации во главе с Джо Байденом продвигать демократию в Латинской Америке. Об этом она рассказала на конференции Совета Америк, прошедшей в онлайн-формате. Ее слова приводит ТАСС.

Западное полушарие является нашим домом. Поскольку живущие тут люди являются нашими соседями, императивом является продвижение нами демократии и хорошего управления, безопасности и процветания в регионе. Камала Харрис, вице-президент США

Также Харрис отметила, что необходимо строить отношения, которые опираются "на уважение достоинства и дипломатию". Она добавила, что сила США зависит от силы всего Западного полушария.

Ранее Блинкен заявил о планах Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений.

Видео: YouTube / NowThis News