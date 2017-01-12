Блинкен заявил о планах Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений

По его словам, если Россия "будет двигаться в этом направлении", то и США тоже будут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах американского лидера Джо Байдена обсудить с президентом России Владимиром Путиным стабилизацию отношений. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Лондоне. Его слова приводит "РИА Новости".

Блинкен отметил, что если Россия "будет двигаться в этом направлении", то и США тоже будут. По его мнению, у Байдена будет возможность обсудить данную тему напрямую при первой встрече с Путиным. Также госсекретарь США напомнил, что обе страны смогли продлить стратегический договор СНВ-3, несмотря на противоречия.

Мы будем искать и другие возможности сотрудничества, но это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать. Энтони Блинкен, госсекретарь США

При этом Вашингтон будет "внимательно следить" за действиями и политикой Москвы.

Ранее Блинкен заявил, что США должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане.

Видео: YouTube / NowThis News