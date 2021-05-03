Блинкен заявил, что США должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане

Ранее Джо Байден заявил, что США готовы начать вывод американских войск из Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому сценарию развития событий в Афганистане после вывода войск США. Соответствующее заявление он сделал во время интервью телекомпании CBS.

Бликен отметил, что США может готовиться к наихудшему сценарию развитий. По его мнению, поддерживаемое Америкой правительство падет, а на смену ему придет "Талибан" (запрещено в РФ)".

Напомним, что ранее президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана.

Ранее мы сообщали о том, что в США раскрыли секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон.

Видео: Youtube/60 Minutes