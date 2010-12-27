Самолет авиалинии Air France не смог вылететь вовремя из-за сообщения о бомбе

Пассажиры остаются в салоне. Служба безопасности аэропорта проводит проверку.

В пятницу, 28 июня, самолет авиалинии Air France не смог вылететь из международного аэропорта Эсейса вовремя из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас".

Как оказалось, один из пассажиров заявил на борту, что у него есть бомба. По данным местных СМИ, правоохранители уже вывели дебошира.

В данный момент, службы безопасности аэропорта проводит проверку салона. Пассажиров из него не выпускают. Самолет продолжает находиться на взлетной полосе.

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