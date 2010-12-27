  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолет авиалинии Air France не смог вылететь вовремя из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 19:54
161
IRINA_CHALKINA

Самолет авиалинии Air France не смог вылететь вовремя из-за сообщения о бомбе

0 0

Пассажиры остаются в салоне. Служба безопасности аэропорта проводит проверку.

В пятницу, 28 июня, самолет авиалинии Air France не смог вылететь из международного аэропорта Эсейса вовремя из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас".

Как оказалось, один из пассажиров заявил на борту, что у него есть бомба. По данным местных СМИ, правоохранители уже вывели дебошира. 

В данный момент, службы безопасности аэропорта проводит проверку салона. Пассажиров из него не выпускают. Самолет продолжает находиться на взлетной полосе.

Ранее мы сообщали о том, что у станции Белоостров выпившего петербуржца сбил поезд.

Фото:pixabay

Теги: бомба в самолете, мировые новости, происшествия, терроризм
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Происшествия, Терроризм,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии