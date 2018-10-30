У станции Белоостров выпившего петербуржца сбил поезд

Он отделался легкими травмами.

Возле железнодорожной станции Белоостров грузовой состав сбил молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила транспортная полиция МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодой человек в нетрезвом состоянии шел вдоль путей ночью домой, так как опоздал на электричку. Ни звука поезда, ни звукового сигнала от машиниста он не слышал. Машинисту пришлось экстренно тормозить. Касательного столкновения все равно избежать не удалось.

Молодой человек был госпитализирован в больницу с различными ушибами, он находится в удовлетворительном состоянии. Полиция устанавливает все детали произошедшего.

21 июня у станции "Новая деревня" поезд сбил упавшего на пути мужчину.

Фото: pixabay.com