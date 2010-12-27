У станции "Новая деревня" поезд сбил упавшего на пути мужчину

Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Днем 21 июня в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. У ж/д станции "Новая деревня" мужчина попал под колеса поезда. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Потерпевший переходил пути в неположенном месте. Прямо перед поездом он оступился и упал. Машинист сигналили и пытался затормозить, однако состав все равно задел мужчину. На место происшествия прибыли медики. Они пытались спасти потерпевшего, однако он умер в машине скорой помощи от полученных травм.

Полицейские уже установили личность погибшего. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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