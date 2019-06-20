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Вчера, 22:59
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В Приморском районе иномарка насмерть сбила велосипедиста 

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Инцидент произошел на проспекте Испытателей.

В четверг, 20 июня, в Приморском районе иномарка насмерть сбила велосипедиста. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на проспекте Испытателей.

Возможно, сбила красная митсубиси,  которая там на аварийке стоит

отмечают очевидцы

На кадрах видно накрытый труп, а рядом поломанный велосипед. На месте работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге двухлетний мальчик получил серьезные травмы из-за отлетевшей от качели детали.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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