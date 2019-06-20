В четверг, 20 июня, в Приморском районе иномарка насмерть сбила велосипедиста. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Инцидент произошел на проспекте Испытателей.
Возможно, сбила красная митсубиси, которая там на аварийке стоит
отмечают очевидцы
На кадрах видно накрытый труп, а рядом поломанный велосипед. На месте работают полицейские.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге двухлетний мальчик получил серьезные травмы из-за отлетевшей от качели детали.
Видео:Piter.TV
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