Инцидент произошел на проспекте Испытателей.

В четверг, 20 июня, в Приморском районе иномарка насмерть сбила велосипедиста. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на проспекте Испытателей.

Возможно, сбила красная митсубиси, которая там на аварийке стоит отмечают очевидцы

На кадрах видно накрытый труп, а рядом поломанный велосипед. На месте работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге двухлетний мальчик получил серьезные травмы из-за отлетевшей от качели детали.

Видео:Piter.TV