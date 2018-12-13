Самедов о приговоре Кокорина и Мамаева: "Все очень грустно"

Всем участникам нашумевшего скандала с участием футболистов Пресненский районный суд назначил реальные тюремные сроки.

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов назвал приговор Александру Кокорину и Павлу Мамавеву несправедливым "цирком". Об этом игрок сказал в интервью ТАСС.

Все очень грустно и несправедливо. Тут много не скажешь. Никто их не оправдывает за то, что они совершили. Но то, в какой это переросло цирк со стороны некоторых людей, — это очень грустно. Думаю, что ребята смогут вернуться в футбол. Главное, чтобы здоровье позволило Александру это сделать, — сказал Самедов.

Напомним, что всем участникам нашумевшего скандала с участием футболистов Пресненский районный суд назначил реальные тюремные сроки. Фигурантов расследования обвинили в хулиганстве и побоях. Они избили в центре Москвы чиновника из Минпромторга Дениса Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука, работающего на телевизионный канал.

По последним данным отбывать тюремное заключение Кокорин и Мамаев могут отправиться в ярославскую колонию №1, куда отправляют заключенных, получивших первый срок.

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