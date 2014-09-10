Салливан пообещал уведомить своего преемника об угрозах от СВО, Ирана и КНР

В Белом доме указали на основные проблемы для нацбезопасности США.

В американской администрации указали, что Джейк Салливан предупредит своего преемника на этом должностном посту конгрессмена Майка Уолтца, являющегося членом Республиканской партии от штата Флорида, о тех угрозах, которые якобы исходят от продолжающейся на Украине российской специальной военной операции, а также от иранских и китайских властей. . С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос о том, какие вопросы в сфере безопасности страны он намерен поднять в ходе общения с Уолцем во время передачи рабочих дел.

Если смотреть на стратегический уровень, то соперничество с Китайской Народной Республикой станет определяющим для того, как будет выглядеть мир в течение следующих 10, 20 и 30 лет. И поэтому это должно стать первостепенным приоритетом для новой администрации. Джейк Салливан, помощник главы США

Эксперт подчеркнул, что эти проблемы важно понимать не только Уолтцу, но и будущему государственному секретарю. Одной из неотложных угроз Джейк Салливан назвал Иран. Чиновник указал, что подручные группировки Тегерана якобы продолжают предпринимать действия, которые напрямую угрожают американцам и американским национальным интересам на Ближнем Востоке. Спикер пояснил, что ситуация требует срочного решения как на макро-, так и микроуровне.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now