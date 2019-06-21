Джейк Салливан сообщил о тм, что Байден уведомил преемника о важности помощи ВСУ в военном усилении.

Действующий американский лидер Джо Байден считает, что поддержка армии киевского режима соответствует национальным интересам США. В администрации США призвали избранного президента, республиканца Дональда Трампа продолжать помогать украинским властям. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник указал СМИ на то, денежные средства, направленные Конгрессом США, не просто передаются в руки ВСУ, а инвестируются в рабочие места внутри США, производство, укрепляют промышленную базу и военный потенциал США.

Байден подчеркнул, что поддержка Украины способствует безопасности США, поскольку сильная и стабильная Европа, противостоящая агрессорам, снижает риск вовлечения Америки в конфликт на Европейском континенте, как это было дважды в XX веке. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан отметил, что команда по национальной безопасности продолжит работать с новым составом администрации для того, чтобы обеспечить наилучшее положение ВСУ на поле боя, а также киевского режима за столом переговоров для достижения окончательного мирного урегулирования регионального кризиса.

Белый дом: уходящая администрация даст понять Конгрессу, что Киеву необходима помощь.

Фото и видео: YouTube / Defense Now