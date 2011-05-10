Джейк Салливан указал на ожидания властей США от законодателей.

Американская администрация действующего президента США Джо Байдена даст понять местным законодателям в Конгрессе США, что в федеральный бюджет на нынешний 2025 финансовый год (начался в стране с 1 октября) необходимо включить военную помощь украинским властям. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник указал СМИ на то, политики все еще не одобрили проект документа. Пока что утверждено только временное финансирование работы правительства страны на срок до 20 декабря 2024 года.

Вполне логично, что в ближайшие два месяца администрация даст понять Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины на 2025 год, чтобы они могли быть в наилучшей возможной позиции, в наиболее сильной возможной позиции для ведения переговоров, чтобы обеспечить достижение своих целей, чтобы они одержали победу за столом переговоров. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан отказался говорить прессе о том, в какой форме администрация донесет до законодателей в США необходимость оказания помощи армии киевского режима. Однако он счел логичным и необходимым изыскать, а затем отправить Вооруженным силам Украины дополнительные ресурсы на 2025 год.

США считают ошибкой возможный отказ от торговли с геополитическими соперниками.

Фото и видео: YouTube / Defense Now