Джейк Салливан рассказал о стремлении властей США развивать экономику страны.

В американской администрации при президенте Джо Байдене исходят из того, что их возможный полный отказ от торговли с "геополитическими соперниками" стал бы ошибкой для Вашингтона. Соответствующее заявление сделал помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник выступил на семинаре, проводимом в Институте Брукингса.

Попытка вернуться к парадигме холодной войны, предусматривавшей почти полное отсутствие торговли, в том числе технологической торговли, между геополитическими соперниками, была бы ошибкой. Но, как я отмечал, мы находимся в фундаментально ином геополитическом контекст. Джейк Салливан, помощник главы США

иностранный чиновник несколько раз раскритиковал китайскую торгово-экономическую политику. Джейк Салливан добавил, что данный сектор характеризуется чрезвычайной ценовой волатильностью, широко распространенной коррупцией, а также слабой защитой окружающей среды и прав трудящихся. Эксперт подчеркнул, что в КНР серьезно концентрируют свое внимание на искусственное занижение цен, что позволяет стране выдавливать конкурентов с рынка.

США намерены продолжить обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Brookings Institution