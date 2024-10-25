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США считают ошибкой возможный отказ от торговли с геополитическими соперниками

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Джейк Салливан рассказал о стремлении властей США развивать экономику страны.

В американской администрации при президенте Джо Байдене исходят из того, что их возможный полный отказ от торговли с "геополитическими соперниками" стал бы ошибкой для Вашингтона. Соответствующее заявление сделал помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник выступил на семинаре, проводимом в Институте Брукингса.

Попытка вернуться к парадигме холодной войны, предусматривавшей почти полное отсутствие торговли, в том числе технологической торговли, между геополитическими соперниками, была бы ошибкой. Но, как я отмечал, мы находимся в фундаментально ином геополитическом контекст.

Джейк Салливан, помощник главы США

иностранный чиновник несколько раз раскритиковал китайскую торгово-экономическую политику. Джейк Салливан добавил, что данный сектор характеризуется чрезвычайной ценовой волатильностью, широко распространенной коррупцией, а также слабой защитой окружающей среды и прав трудящихся. Эксперт подчеркнул, что в КНР серьезно концентрируют свое внимание на искусственное занижение цен, что позволяет стране выдавливать конкурентов с рынка.

США намерены продолжить обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Brookings Institution

 

 

Теги: белый дом, джейк салливан, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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