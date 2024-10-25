США намерены продолжить обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ

Джейк Салливан рассказал о том, что тема для Вашингтона все еще не закрыта.

В американской администрации при президенте Джо Байдене продолжат обсуждать с Украиной возможность нанесения ударов вглубь России. Соответствующее заявление сделал помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник выступил на публичном мероприятии в Университете национальной обороны в Вашингтоне. Эксперт указал участникам встречи, что политика США по теме не изменилась, однако с киевским режимом всем еще ведутся обсуждения проблемы.

Вопрос был об ударах большой дальности, нанесении ударов большой дальности вглубь России. И позиция администрации по состоянию на сегодняшний день заключается в том, чтобы не разрешать наносить удары. Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом заявил, что США ответственно подходят к конкуренции с КНР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now