Белый дом заявил, что США ответственно подходят к конкуренции с КНР

Джейк Салливан напомнил об отношениях Вашингтона с Пекином.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассказали о том, что власти США ответственно подходят к конкуренции с китайским руководством. Соответствующее заявление сделал помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник выступил на публичном мероприятии в Университете национальной обороны в Вашингтоне. Спикер подтвердил данные о том, что сотрудничество должно сохраняться по тем областям, в которых интересы США И КНР совпадают. В Белом доме считают, что применяют ответственный подход к конкуренции с Пекином, чтобы ситуация не переросла в конфликт.

Нет ничего противоречивого в том, чтобы стремиться к сотрудничеству там, где наши интересы совпадают, и при этом активно конкурировать в сферах, где они не совпадают, будь то военная, технологическая или дипломатическая области. Поэтому мы должны уметь делать и то, и другое. Джейк Салливан, помощник главы США

"Подобный подход, по словам Салливана, требует интенсивной дипломатии на всех уровнях власти, начиная с самого высокого, а также организации широких контактов между военным командованием. Чиновник указал участникам мероприятия на то, что в августе он лично встречался с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсем. речь идет о первом разе за десятилетие, когда сотрудник администрации США увиделся с китайским военнослужащим самого высокого ранга.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now