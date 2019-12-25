Политик хочет принять участие в выборном процессе.

Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Грузию к осени. Об этом политик рассказал подписчикам на личной странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что планирует прибыть в страну перед выборами в местные органы власти. Избрание депутатов намечено на октябрь.

Я хочу сообщить о своем решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума. Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Спикер объяснил, почему называет выборы местных органов власти референдумом. По мнению политика, в подписанном соглашении между правящей партией и оппозицией говорится об определенном уровне поддержки на предстоящем голосовании. При недостижении такого уровня поддержки действующей власти, в Грузии в 2022 году должны состояться досрочные парламентские выборы. Он призвал сторонников подписывать соглашения с властями только после освобождения председателя фракции "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси.

Фото: Facebook/Mikheil Saakashvili