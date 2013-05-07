Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси

Правоохранительные органы задержали захватившего заложников в здании банка в Тбилиси. Об этом рассказал глава местного департамента патрульной полиции Важа Сирадзе. В настоящее время подозреваемый арестован. Специалист уточнил, что оперативники устанавливают точное число людей, которых злоумышленник удерживал в помещении Банка Грузии.
Все заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники находятся в безопасном месте.
Важа Сирадзе, представитель полиции Грузии
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Устанавливаются мотивы произошедшего. Несмотря на завершение специальной операции полиция не покидает место инцидента. В СМИ полагают, что нападавший является жителем города Зугдиди, который располагается в крае Самегрело - Земо Сванети). В момент захвата заложников у него было пневматическое оружие.
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Видео: YouTube / TV IMEDI
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