Полиция задержала захватившего заложников в здании банка в Тбилиси

В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы задержали захватившего заложников в здании банка в Тбилиси. Об этом рассказал глава местного департамента патрульной полиции Важа Сирадзе. В настоящее время подозреваемый арестован. Специалист уточнил, что оперативники устанавливают точное число людей, которых злоумышленник удерживал в помещении Банка Грузии.

Все заложники освобождены, нападавший задержан. В ходе спецоперации никто не пострадал. Все заложники находятся в безопасном месте. Важа Сирадзе, представитель полиции Грузии

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Устанавливаются мотивы произошедшего. Несмотря на завершение специальной операции полиция не покидает место инцидента. В СМИ полагают, что нападавший является жителем города Зугдиди, который располагается в крае Самегрело - Земо Сванети). В момент захвата заложников у него было пневматическое оружие.

Саакашвили пообещал защищать Одессу от Путина.

Видео: YouTube / TV IMEDI