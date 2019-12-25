Место инцидента оцепляет полиция.

Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала "Рустави 2" В СМИ уточнили, что личность преступника устанавливается. Известно, что мужчина проник в филиал кредитной организации, после чего наставил оружие на посетителей и сотрудников в помещении.

Несколько минут назад стало известно, что в филиал одного из банков в Тбилиси ворвался вооруженный человек и взял людей в заложники. На месте мобилизованы правоохранители. заявление телеканала

В настоящее время правоохранительные органы не прокомментировали ситуацию. МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.Предположительно, захват заложников произошел в районе Авлабари. Филиал банка Грузии располагается в здании, в котором ведутся ремонтные работы. Место оцепляет полиция. Очевидцы рассказали, что не слышали выстрелов.

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