С-300 заступили на боевое дежурство на российской базе в Таджикистане

ЗРК дислоцированы на место еще вначале декабря.

С-300 заступили на опытно-боевое дежурство на российской базе в Таджикистане. ЗРК впервые начали функционировать на полигоне 201-ой базы РФ. Об этом "ТАССу" сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

По словам спикера, поставки дивизиона С-300ПС укрепило военное сотрудничество между странами. Первые комплексы завезены на территорию Таджикистана в начале декабря 2019 года. Событие стало знаковым в отношениях РФ и Таджикистана. Комплексы будут служить для прикрытия объектов базы от воздушно-космического нападения. Они также обеспечат противовоздушную оборону в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн руб.

Видео: YouTube/Минобороны России