С 13 июля метрополитен Петербурга возвращается к обычному режиму работы

С понедельника, 13 июля, метрополитен Петербурга возвращается к полноценному режиму работы. Об этом сообщил "78.ru" со ссылкой на пресс-служба администрации города.

С начала введения ограничительных мер метро работало до 22:00. Сейчас метрополитен практически полностью вернулся к своему привычному пассажиропотоку: он восстановился до 70% до докарантинного уровня.

В начале июля сообщалось, что к обычному режиму подземка вернется нескоро. Расписание метрополитена изменят на последнем этапе снятия ограничений.

Фото: Piter.TV