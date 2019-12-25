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Стало известно, почему метро работает до 22:00
Сегодня, 21:26
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smirenny

Стало известно, почему метро работает до 22:00

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Администрация отмечает, что подземка еще нескоро заработает ночью.

В четверг, 2 июля, в администрации Петербурга рассказали, почему метро работает до десяти часов вечера. 

В Смольном отметили, что пока не будут менять расписание работы метро, несмотря на снятие ограничений. Ряд ограничений все еще сохраняется, в обычном режиме работает далеко не все. Для того, чтобы не подвергать петербуржцев опасности, подземка пока будет работать до 22:00. 

Предполагается, что расписание метрополитена изменят на последнем этапе снятия ограничений. 

Ранее мы писали, что музеи города откроются 6 июля.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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