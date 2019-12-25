Стало известно, почему метро работает до 22:00

В четверг, 2 июля, в администрации Петербурга рассказали, почему метро работает до десяти часов вечера.
В Смольном отметили, что пока не будут менять расписание работы метро, несмотря на снятие ограничений. Ряд ограничений все еще сохраняется, в обычном режиме работает далеко не все. Для того, чтобы не подвергать петербуржцев опасности, подземка пока будет работать до 22:00.
Предполагается, что расписание метрополитена изменят на последнем этапе снятия ограничений.
Ранее мы писали, что музеи города откроются 6 июля.
Фото: pixabay
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