США заявили о скором завершении работы над законопроектом о санкциях против РФ

Речь идет об ограничениях в отношении крупнейших банков РФ, а также ее энергосектора и госдолга.

Сенат Соединенных Штатов заявил о завершении работы над законопроектом о санкциях в отношении РФ. Их планируют ввести, если Россия вторгнется на Украину, сообщил в эфире телевизионного канала CNN американский сенатор Роберт Менендес.

Он напомнил, что речь идет об экономических ограничениях в отношении крупнейших банков РФ, а также ее энергосектора и госдолга.

Мы находимся на финишной прямой, и, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для нее наступили жесткие последствия. Роберт Менендес, конгрессмен США

Накануне стало известно, что Великобритания намерена расширить ограничения против России уже на этой неделе. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Элизабет Трасс заявила, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любые компании и представители элиты РФ, представляющие интересы Кремля, могли попасть под санкции.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что заявления Вашингтона о якобы исходящей от Москвы угрозе в сторону Киева являются полной нелепостью.

Видео: CNN