Патрушев: заявления США об угрозе Украине со стороны России - нелепость

России не нужна война, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Заявления Вашингтона о якобы исходящей от Москвы угрозе в сторону Киева являются полной нелепостью. Об этом заявил в ходе посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, Москва не хочет войны, а украинская сторона сама ранее указывала на отсутствие угрозы в адрес соседнего государства. Патрушев считает, что те, кто говорит о "российском вторжении" преследуют "какие-то свои корыстные измышления".

В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы <…> Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна. Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ

Он выразил уверенность, что власти Соединенных Штатов не беспокоятся о том, какие потери может понести каждая из сторон потенциального конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян.

Фото: kremlin.ru