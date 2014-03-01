Белый дом не уточняет, призывает ли уйти в отставку обвиненного в коррупции сенатора

Карин Жан-Пьер оценила ситуацию с Робертом Менендесом.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается уточнить, призывает ли Белый дом подать в отставку председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса, которому ранее были предъявлены обвинения в коррупции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница заверила СМИ в том, что руководство страны узнало о выдвижении правоохранительными органами обвинений в адрес законодателя только после официального объявления на этот счет.

Мы узнали об этом тем же образом, что и все вы. Речь идет об активном уголовном деле, так что я не буду давать комментарии. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Известно, что Роберт Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Представители прокуратуры СШа говорили о том, что законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси". Предположительно, фигуранты расследования получили сотни тысяч долларов в качестве взяток.

Белый дом назвал лишенным оснований возможный запуск процедуры импичмента Байдена.

Фото и видео: Белый дом