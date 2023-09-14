Белый дом назвал лишенным оснований возможный запуск процедуры импичмента Байдена

Карин Жан-Пьер оценила решение спикера палаты Представителей Кевина Маккарти.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает лишенным оснований возможный запуск в Конгрессе США процедуры импичмента в отношении лидера Белого дома. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала принятое 11 сентября спикером Палаты представителей Конгресса республиканцем Кевином Маккарти решение по началу расследования перед возможным объявлением голосования по вопросу импичмента Байдену.

Разумеется, я не буду строить умозаключения относительно того, что является лишенной оснований проверкой, проведение которой не могут защитить даже сами республиканцы в Палате представителей. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что члены Республиканской партии в Конгрессе потратили целый год, занимаясь расследованием деятельности президента Джо Байдена, когда тот находился в предыдущей должности. При этом им не удалось найти никаких улик в отношении подозреваемого. Она охарактеризовала новое решение Маккарти как "политический трюк".

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour