Байден не отменит поездку на саммит G20 после выявления коронавируса у его жены

Карин-Жан Пьер считает, что в изменении графика поездок лидера США нет причин.

Американский президент Джо Байден намерен отправиться на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели, как ранее это было запланировано, несмотря на обнаружение коронавирусной инфекции у его жены. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница объяснила прессе о том, что у самого политика ковид не выявлен, он чувствует себя хорошо и по-прежнему занимается рабочими обязанностями.

Мы не планировали каких-либо запасных вариантов, он собирается вылетать завтра. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что саммит G20 в Нью-Дели состоится с 9 по 10 сентября в очном формате. На мероприятие приглашены лидеры всех стран-участниц и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Белом доме сообщили, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television