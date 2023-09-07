В Белом доме сообщили, что танки Abrams вскоре прибудут на Украину

Карин Жан-Пьер рассказала о поставках снарядов с обедненным ураном для ВСУ.

Танки Abrams американского производства прибудут на территорию Украины в скором времени, а новый пакет помощи США уже включает в себя боеприпасы для этой тяжелой техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что для Для Abrams при этом властями страны будут переданы боеприпасы с обедненным ураном. Чиновница заметила, что в перечень попали также артиллерийские снаряды, противотанковые системы, системы ПВО.

В пакет также войдут боеприпасы для танков Abrams, которые вскоре прибудут на Украину. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее оборонное ведомство страны заметило, что в пакет помощи для армии киевского режима вошли снаряды калибра 155 и 105 миллиметров (обычные, не кассетные), минометы калибра 81 миллиметра и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы TOW и Javelin, свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, тактические аэронавигационные системы, системы связи, оборудование для разминирования.

В Белом доме рассказали, что войдет в новый пакет американской помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television