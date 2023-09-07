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В Белом доме рассказали, что войдет в новый пакет американской помощи Украине

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Карин Жан-Пьер перечислила виды вооружения и снарядов.

Новый пакет американской военной помощи Вооруженным силам Украины включает в себя артиллерийские боеприпасы, а также противотанковые системы, системы противовоздушной обороны.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. 

США объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности, в который войдут боеприпасы для артиллерии, HIMARS, противотанковые системы, а также системы противовоздушной обороны.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, военная помощь, всу, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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