МИД Великобритании сообщил о планах расширить санкции против России

У российских предпринимателей в Лондоне могут отобрать собственность.

Британские власти намерены на следующей неделе расширить санкции против России. Это связано с "ситуацией вокруг Украины", заявила в эфире телевизионного канала Sky New глава внешнеполитического ведомства королевства Элизабет Трасс

По ее словам, речь пойдет об ограничительных мерах, которые "будут нацелены на еще большее количество российских интересов".

Мы собираемся расширить перечень лиц, попадающих под санкции, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний не получится спрятаться. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Министр подчеркнула, что согласно готовящемуся проекту ужесточения ограничений, у российских предпринимателей в Лондоне могут отобрать собственность. По словам Трасс, Великобритания готова отказаться от газопровода "Северный поток – 2", если Россия "вторгнется на Украину".

Ранее в Белом доме заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян.

Видео: Youtube / Sky News