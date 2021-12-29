Питер Харрелл назвал последствия введения экономических ограничений в отношении РФ.

В Белом доме заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян. Они будут введены в том случае, если Москва решится на военное вторжение на Украину. Основной задачей антироссийских санкций станет нанесение ущерба экономической системе и снижение промышленного потенциала государства среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такое заявление перед журналистами сделал американский чиновник, отвечающий за международную экономику и конкурентоспособность. Питер Харрелл также является сотрудников Совета по национальной безопасности администрации президента Джо Байдена.

Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей. Питер Харрелл, американский эксперт

Представитель Белого дома заметил, что применение указанных мер должно привести к "непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов", Это в свою очередь спровоцирует отток капитала и инвестиций, приведет страну к сильной инфляции и разорению кредитных организаций. Также США введут серьезные ограничения на экспорт продукции. Харрел уверен в том, что аналогичные шаги предпримут в случае необходимости и союзники из ЕС.

WSJ: санкции США против России затронут банки, суверенный долг и экспорт технологий.

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