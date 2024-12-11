  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:43
181
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

США заявили о поддержании контакта со всеми группами сирийской оппозиции

0 0

Карин Жан-Пьер рассказала о работе Белого дома по ситуации в Сирии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене поддерживает контакт со всеми группами сирийской оппозиции, в том числе через различные посреднические структуры.  Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница пояснила СМИ, что сейчас политические лидеры от местных движений говорят тезисы, которые в Белом доме называют правильными.

Мы делаем все возможное для поддержки сирийского народа в этот переходный период. Но важно, чтобы <...> их действия точно соответствовали их словам. Я не собираюсь вдаваться в подробности на этот раз, но мы поддерживаем контакт с сирийскими группами

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом допустил помилование Байденом нескольких человек до конца срока.

Фото: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, карин жан-пьер, оппозиция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии