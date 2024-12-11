Карин Жан-Пьер рассказала о работе Белого дома по ситуации в Сирии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене поддерживает контакт со всеми группами сирийской оппозиции, в том числе через различные посреднические структуры. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница пояснила СМИ, что сейчас политические лидеры от местных движений говорят тезисы, которые в Белом доме называют правильными.

Мы делаем все возможное для поддержки сирийского народа в этот переходный период. Но важно, чтобы <...> их действия точно соответствовали их словам. Я не собираюсь вдаваться в подробности на этот раз, но мы поддерживаем контакт с сирийскими группами Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом допустил помилование Байденом нескольких человек до конца срока.

Фото: YouTube / Defense Now