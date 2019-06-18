Белый дом допустил помилование Байденом нескольких человек до конца срока

Карин Жан-Пьер не стала анонсировать новые помилования перед новогодними праздниками.

Американский президент Джо Байден рассматривает возможность помилования или смягчения наказаний для нескольких человек до конца своего срока пребывания на высшем государственном посту. Такое решение глава государства примет после помилования собственного сына Хантера. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница не смогла ответить на вопрос СМИ о том, рассматривает ли политик возможность упреждающего помилования тех лиц, которые якобы могут подвергнуться преследованиям после прихода к власти члена Республиканской партии Дональда Трампа.

Я не собираюсь забегать вперед президента, но могу сказать, что президент рассматривает другие помилования и смягчения наказаний. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что обычно лидер Белого дома объявляет о помилованиях в конце срока своих полномочий, как правило во время новогодних и рождественских праздников.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now