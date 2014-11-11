США заявили о готовности консультативно помогать Израилю для освобождения заложников

Джон Кирби рассказал р росте числа погибших американцев в еврейском государстве.

Американская администрация при президенте Джо Байдене готова оказывать консультативную помощь Израилю для освобождения захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС заложников. в числе этих людей также находятся американские граждане. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что в текущий момент несколько пропавших без вести американцев остаются в руках боевиков.

Вашингтон готов оказать консультативную помощь, когда речь идет об освобождении заложников. Разумеется, Израиль обладает весьма серьезным опытом в вопросах освобождения заложников. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представитель СНБ полагает, что в мире "все должны быть готовы" к тому, что число погибших и попавших в заложники американцев будет увеличиваться.

Белый дом пока не решил, в какой форме запрашивать у Конгресса средства на помощь Киеву.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television